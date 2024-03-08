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На выходных в Украине до -5, в понедельник на западе дожди

Ирина БалачукПятница, 8 марта 2024, 13:36
На выходных в Украине до -5, в понедельник на западе дожди
Фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине преимущественно без осадков, лишь 11 марта в западных, днем местами и в Житомирской и Винницкой областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "Ночью и утром 9 марта в западных областях местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3-10 м/с. Температура ночью 1-8° мороза, на побережье морей и Закарпатье от 3° тепла до 3° мороза; днем 2-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области 7-12°".

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Детали: В Киеве в субботу без осадков, ночью -2°-4°, днем +4°+6°, ветер северо-западный, 3-8 м/с. 

 
Погода 9 марта 
Скриншот с сайта УГМЦ

10 марта в Украине без осадков, ночью -1-4° мороза, днем +6-11° тепла, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков, ночью -1°-3°, днем +6°+8°, ветер юго-западный, 3-8 м/с. 

ВИДЕО ДНЯ
 
Погода 10 марта 
Скриншот с сайта УГМЦ

11 марта на западе Украины небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории преимущественно без осадков. Ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем +6+12°, на Закарпатье +11+16°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в понедельник без осадков, ночью -1°-3°, днем +6°+8°, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. 

 
Погода 11 марта 
Скриншот с сайта УГМЦ

Темы: погода
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