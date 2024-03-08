Фиала: Чехия собрала средства, чтобы купить первые 300 тысяч снарядов для Украины
Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что уже собраны средства на закупку первой партии в количестве 300 тысяч снарядов для Украины.
Источник: Фиала в соцсети Х, передает "Европейская правда"
Прямая речь Фиалы: "Спасибо всем странам, которые присоединились к чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины. Нам удалось собрать достаточно средств, чтобы купить первую партию из 300 тысяч артиллерийских снарядов".
Детали: Он добавил, что цель - доставить гораздо больше боеприпасов в Украину.
"Наша работа и помощь Украине на этом не заканчивается. Мы продолжаем искать партнеров, чтобы и в дальнейшем поддерживать Украину в ее отважной борьбе с российским агрессором", – подчеркнул премьер Чехии.
Предистория:
- Накануне президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники Украины передали всю сумму средств, необходимую для передачи ей 800 тысяч артиллерийских снарядов.
- На Мюнхенской конференции по безопасности Павел сообщил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые можно за несколько недель отправить в Украину, если найти для этого финансирование.