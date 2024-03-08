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Финляндия напомнила, что авто с номерами РФ должны покинуть страну до 16 марта

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 16:09
Финляндия напомнила, что авто с номерами РФ должны покинуть страну до 16 марта
Фото: Getty Images

Транспортные средства на российских номерах нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта, прошлой осенью страна запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Детали: Принятый запрет предусматривал, что российские автомобили, которые уже находятся в стране, необходимо вывезти до 16 марта 2024 года.

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Руководитель отдела контроля Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит отметил, что пока трудно прогнозировать, что произойдет с российскими автомобилями после этой даты.

По его словам, будет проведена оценка, почему автомобиль все еще в Финляндии, как долго он здесь пробыл, и пройдены ли по его части необходимые формальности.

Более подробный план действий еще в разработке, добавил представитель таможенной службы.

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Предистория:

  • Недавно литовская таможня предупредила, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и всю территорию Евросоюза до 11 марта 2024 года.
  • Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.
  • Однако россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.

Темы: ФинляндияРосcияавто
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