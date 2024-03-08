В России уже готовят концерт в честь "избрания" Путина – СМИ

Российские оппозиционные СМИ узнали, что в РФ уже собирают участников концерта в честь "победы" Владимира Путина на псевдовыборах президента, который состоится 18 марта.

Источник: "Новая газета Европа"

Детали: Как выяснило издание, руководительница московского студенческого волонтерского центра Анастасия Борисова создала специальный чат для "Вип-фанзоны" митинга на Красной площади. Официально мероприятие приурочено к аннексии Крыма.

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Для входа участникам нужно ввести свои паспортные данные, чтобы их проверила Федеральная служба охраны — предположительно, ожидается присутствие Владимира Путина.

После замечания члена чата, что мероприятие планируется после выборов, организаторы отредактировали сообщение с упоминанием Путина, и заменили его на "президента". Сейчас возможность отправки сообщений в чате заблокирована.

По словам Борисовой, на митинге планируют выступить группа "Любэ", Григорий Лепс, Стас Михайлов и Валерия, возможно присутствие SHAMAN.

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Также известно, что билеты на концерт 18 марта распространяют среди студентов вузов. В обмен на участие студентам обещают раздать мерч и освободить от учебы на весь день.

Напомним: Так называемые выборы президента РФ, которые по сути будут переназначением Путина на новый срок, состоятся в течение трех дней - с 15 по 17 марта.