Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Разведка Эстонии констатирует, что армия РФ сохраняет инициативу в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 17:42
Разведка Эстонии констатирует, что армия РФ сохраняет инициативу в Украине
Руководитель разведцентра Эстонии Антс Кивисельг. Фото: ERR

Разведка Сил обороны Эстонии пришла к выводу, что армия России удерживает инициативу на поле боя в Украине и даже пытается увеличить темп наступления.

Источник: руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг на брифинге 8 марта, чьи слова передают ERR и "Европейская правда"

Детали: Представитель эстонской разведки пояснил, что до сих пор активность российских сил постепенно снижалась, но за последнюю неделю снова начала набирать обороты – особенно это касается сухопутных войск.

Реклама:

Он добавил, что РФ сосредоточила свое внимание на выявлении возможных слабых мест в обороне Украины, прежде всего на Луганском (Купянск – Кременная – Сватово) и Донецком (Бахмут и Авдеевка) направлениях.

"В обоих районах вооруженные формирования Российской Федерации продвинулись вперед. К счастью, это произошло в очень ограниченных масштабах. В районе Бахмута наблюдается определенное продвижение на северо-западе и западе. В районе Авдеевки существенных изменений на фронте не произошло", – добавил он.

Что касается юга Украины, то там, по словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии, активность боевых действий была ниже.

ВИДЕО ДНЯ

Силы РФ продолжают попытки продвинуться в направлении Роботино и Вербового, а на левом берегу Днепра украинские силы продолжают удерживать установленные там плацдармы и противостоять атакам российских сил, подытожил Кивисельг.

Ранее разведывательный центр Сил обороны Эстонии оценил, что захват Авдеевки в Донецкой области не обеспечил того положительного освещения в СМИ, которое было нужно российскому руководству перед президентскими выборами.

А разведка Великобритании считает, что целью российских оккупационных войск в настоящее время является захват города Часов Яр, расположенного в Донецкой области, однако они вряд ли способны провести наступление.

Темы: ЭстонияразведкавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов на закупку дронов

ЕС раскритиковал российские "выборы": без оппозиции, с ограничениями и на оккупированных территориях Украины

Боррель анонсировал важные решения глав МИД ЕС относительно Украины

На польско-немецкой границе образовались большие пробки из-за блокады фермеров

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Все новости...
Эстония
Эстония анонсировала соглашение по безопасности с Украиной
Глава МИД Эстонии: Заявление Макрона об отправке войск изменило парадигму поддержки Украины
В Эстонии поддержали идею Макрона относительно западных войск в Украине
Последние новости
13:33
Несмотря на уменьшение налогоплательщиков в IT, сумма поступлений из индустрии увеличилась
13:25
В Киеве и области до среды ожидаются дожди с мокрым снегом, дальше – тепло
13:23
Кабмин одобрил план реформ: за их выполнение Украина получит 50 млрд от ЕС
13:17
"Укрнафта" и АРМА подписали акты приема передачи активов Glusco
13:14
видеоВ Тисе обнаружили тело 33-летнего мужчины
13:10
Зеленский пригласил Индонезию присоединиться к участию в Глобальном саммите мира
12:59
"С юга на север": на Мальтийской биеннале открыли украинский павильон
12:57
Глава МИД Германии считает голосование за Путина "выборами без выбора"
12:56
Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов на закупку дронов
12:42
фотоПредлагал $9000 взятки, чтобы выехать за границу: правоохранители задержали уклониста
Все новости...
Реклама: