Армия РФ обстреляла Херсон: ранила 7-летнего мальчика
Пятница, 8 марта 2024, 23:09
Российские войска 8 марта сбросили авиабомбу на Херсон, пострадал 7-летний мальчик.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Враг ударил по Херсону. В результате попадания авиабомбы в дом пострадал 7-летний мальчик.
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"Скорая" доставила его в больницу. Медики диагностировали взрывную травму и контузию. Врачи оказывают ему помощь".
Детали: Также на месте обстрела деблокировали двух пожилых людей из квартиры на третьем этаже. Их эвакуировали в безопасное место.