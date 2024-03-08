Армия РФ обстреляла Херсон: ранила 7-летнего мальчика

Российские войска 8 марта сбросили авиабомбу на Херсон, пострадал 7-летний мальчик.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Враг ударил по Херсону. В результате попадания авиабомбы в дом пострадал 7-летний мальчик.

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"Скорая" доставила его в больницу. Медики диагностировали взрывную травму и контузию. Врачи оказывают ему помощь".

Разрушенный дом в Херсоне. Фото: Александр Прокудин у Телеграмм

Детали: Также на месте обстрела деблокировали двух пожилых людей из квартиры на третьем этаже. Их эвакуировали в безопасное место.