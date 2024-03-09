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СМИ идентифицировали более 2000 мужчин, которые сбежали из Украины через систему "Шлях"

Роман ПетренкоСуббота, 9 марта 2024, 11:08
СМИ идентифицировали более 2000 мужчин, которые сбежали из Украины через систему Шлях
фото: гпсу

СМИ нашли сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к бегству 2248 мужчин призывного возраста, которые выехали по разрешениям от Львовской ОВА и не вернулись.

Источник: NGL.media

Детали: Журналисты сознательно отказались от публикации фамилий уклонистов, зато решили сосредоточиться на исследовании общественных и благотворительных организаций, которые сознательно или бессознательно способствовали им, подавая соответствующие ходатайства в ЛОВА.

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Всего обнаружили 372 такие организации. По разным оценкам, такая "услуга" стоит на черном рынке 3000-5000 долларов с человека, поэтому речь идет на самом деле о десятках миллионов долларов.

Рекордсменами стали две организации, которые ведут деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области - местная ячейка всеукраинского общества "Просвита" и ОО "Театр Хлеб".

Только от этих двух организаций смогли сбежать почти 200 мужчин.

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Письма в ЛОВА от имени николаевской ячейки "Просвиты" писала председатель организации 34-летняя Наталья Муха, которая также руководит николаевским народным театром "Хлеб". А от ОО "Театр Хлеб" писал ее руководитель 22-летний Роман Збудовский, участник театра "Хлеб", выяснило издание. Сообщения и звонки журналистов они проигнорировали.

Также медиа пишет и о "Комиссии по борьбе с коррупцией в г. Самбор" и "Возрождение нашей Украины", от которых, по подсчетам, выехало и не вернулось более 100 человек.

 

Справка: Сейчас для мужчин, которые использовали систему "Шлях" для побега из страны, нет ни административной, ни уголовной ответственности.

Темы: уклонистыЛьвовщинаВооруженные силывойна
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