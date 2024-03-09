Пограничники показали, как охотятся на российскую технику на левобережье Херсонщины

Воины ГПСУ обнародовали видео, как уничтожают российскую технику и склад на левом берегу Херсонской области.

Источник: ГПСУ

Детали: На видео аэроразведчики ГПСУ уничтожили гаубицу, склад БК и вражескую машину на левобережье Херсонщины.

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