Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Пограничники показали, как охотятся на российскую технику на левобережье Херсонщины

Роман ПетренкоСуббота, 9 марта 2024, 13:08
Пограничники показали, как охотятся на российскую технику на левобережье Херсонщины
скриншот

Воины ГПСУ обнародовали видео, как уничтожают российскую технику и склад на левом берегу Херсонской области.

Источник: ГПСУ

Детали: На видео аэроразведчики ГПСУ уничтожили гаубицу, склад БК и вражескую машину на левобережье Херсонщины.

Реклама:

Темы: Пограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин хочет использовать "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине – ISW

Президент Чехии: Европа сможет производить необходимое количество боеприпасов

Помощь на €5 млрд предназначена для Украины, а не развития оборонной промышленности ЕС – Боррель

Родственников экс-главы метро Брагинского нашли в тендерах на сотни миллионов: Кличко отреагировал

видео"Женись на мне, если хочешь за границу": женщина с инвалидностью предлагала незаконные услуги

Сырский назначил нового спикера Воздушных сил

Все новости...
Пограничная служба
Поляки решили разблокировать КПП "Краковец" - ГПСУ
Мужской рейс в Румынию стоимостью €340 000: пограничники остановили бус с 34 уклонистами
12 тысяч долларов за незаконное пересечение границы: разоблачили еще одну схему вывоза уклонистов
Последние новости
09:50
Япония завершила эру отрицательных процентных ставок – FT
09:41
Эрдоган поздравил Путина с "победой на выборах" и вспомнил о переговорах с Украиной
09:39
ЕС планирует ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси — FT
09:14
Банки Армении прекратят прием карт российской платежной системы "Мир"
09:11
Езжай так, чтобы пуля не догнала. Как гонщица Галина Алмазова пыталась обогнать смерть на передовой
08:59
В Бундестаге усиливается скандал вокруг утечки деталей со встречи о Taurus для Украины
08:24
фото Россияне ночью ударили по Селидовому: 4 раненых
08:14
ВСУ за сутки обезвредили 840 оккупантов и 30 артиллерийских систем - Генштаб
08:10
ЕС и Швейцария начали процесс для углубления отношений
07:58
Оккупанты активно атакуют на 7 направлениях, за сутки было более 60 боестолкновений − Генштаб
Все новости...
Реклама: