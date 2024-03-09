Пограничники показали, как охотятся на российскую технику на левобережье Херсонщины
Суббота, 9 марта 2024, 13:08
Воины ГПСУ обнародовали видео, как уничтожают российскую технику и склад на левом берегу Херсонской области.
Источник: ГПСУ
Детали: На видео аэроразведчики ГПСУ уничтожили гаубицу, склад БК и вражескую машину на левобережье Херсонщины.
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Прикордонники показали, як полюють на російську техніку на лівобережжі Херсонщини https://t.co/KHmafzsYkk pic.twitter.com/NbqanrqdM8— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 9, 2024