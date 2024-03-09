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США "тщательно готовились" к применению ядерного оружия России по Украине - СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 9 марта 2024, 14:21
США тщательно готовились к применению ядерного оружия России по Украине - СМИ
фото: тасс

В конце 2022 года США начали "тщательно готовиться" к тому, что Россия может нанести ядерный удар по Украине, что стало бы первой ядерной атакой в войне после того, как США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки почти восемьдесят лет назад

Источник: CNN со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США

Детали: По словам чиновников, администрация Байдена была особенно обеспокоена тем, что Россия может применить тактическое ядерное оружие.

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По данным издания, к такой впечатляющей оценке администрацию Байдена подтолкнул не один показатель, а совокупность событий, анализа и "новых очень чувствительных" разведывательных данных.

Другой высокопоставленный чиновник администрации сказал, что опасения администрации "были не просто гипотетическими - они также основывались на определенной информации, которую мы получили".

Они хотели иметь план, чтобы "быть в лучшей позиции", если РФ задействует ядерное оружие на войне в Украине. В этот период с конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал ряд заседаний, чтобы разработать планы действий в случае, если Россия применит ядерное оружие или будет четкое указание, что они собираются это сделать.

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Одним из аргументов в пользу применения диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия была потеря Херсона, который россияне якобы считали своей территорией, и по своей доктрине могли бы задействовать ядерное оружие.

В то же время российская пропагандистская машина распространяла новую фальшивую историю об "украинской грязной бомбе", которая, по мнению официальных лиц США, могла быть прикрытием для российской ядерной атаки.

В октябре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу совершил серию телефонных звонков представителям оборонных ведомств в США, Великобритании, Франции и Турции, сообщив им, что Кремль "обеспокоен возможными провокациями Киева с использованием грязной бомбы".

В США отвергли эти российские заявления, но опасались мотивации, которая стоит за этим.

Однако издание отмечает, что США "ни разу не обнаружили разведывательных данных, которые бы указывали на то, что Россия осуществляет шаги по мобилизации своих ядерных сил для осуществления такой атаки".

Дословно: "Очевидно, что мы придавали первоочередное значение отслеживанию и имели определенную возможность по крайней мере отслеживать такие перемещения ее ядерных сил.

И ни разу мы не увидели никаких признаков тех шагов, которые мы могли бы ожидать от них, если бы они стали на путь применения ядерного оружия".

Больше деталей: Однако, американские чиновники не были уверены, что они знают, перемещает ли Россия тактическое ядерное оружие.

В отличие от стратегического ядерного оружия, способного уничтожить целые города, тактическое или боевое ядерное оружие является достаточно малым, чтобы его можно было тихо перемещать и использовать из обычных систем, которые уже развернуты на поле боя в Украине.

США также тесно сотрудничали со своими союзниками как над разработкой планов на случай российской ядерной атаки, так и над передачей предупреждений российской стороне о последствиях такого удара.

Темы: Росcиявойнаядерное оружиеСША
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