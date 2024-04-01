Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали ВОГ и мины

В течение прошлого дня россияне совершили 39 обстрелов территорий Сумской области, атаковали дронами, неуправляемыми ракетами, сбрасывали мины и взрывные устройства (ВОГ).

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Зафиксировано 157 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская, Свесская громады".

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Детали: По Середино-Будской громаде враг бил из минометов, 37 взрывов.

По Великописаревской громаде были обстрелы из минометов, АГС, FPV-дроном, а также пуск неуправляемых авиационных ракет (НАР) с вертолета, всего – 33 взрыва.

По Шалыгинской громаде россияне били из минометов и FPV-дроном, 11 взрывов.

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В Белопольской громаде зафиксировали обстрел БпЛА (FPV-дрон), 1 взрыв.

На Краснопольскую громаду враг сбрасывал взрывные устройства с БпЛА, были также минометные обстрелы и FPV-дроном - 17 взрывов.

На Юнаковскую громаду тоже сбрасывали ВОГ с БпЛА, были минометный и артобстрел – 35 взрывов.

На Свескую общину россияне сбросили 2 мины.

По Есманьской общине были минометные обстрелы, 5 взрывов.

По Хотинской общине враг ударил из артиллерии, 10 взрывов.

Глуховскую громаду атаковал минометным обстрелом, 4 взрыва.

В Новослободской громаде зафиксировали минометный обстрел, 2 взрыва.