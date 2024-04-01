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Reuters: Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 апреля 2024, 06:10
Reuters: Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов
премьер-министр Ливии Абдулхамид Дбейба, фото: AFP

Резиденцию премьер-министра Ливии Абдулхамида аль-Дбейби обстреляли в воскресенье из гранатометов, обошлось без жертв, сообщил агентству Reuters ливийский министр.

Источник: Reuters со ссылкой на ливийского министра

Детали: Министр, который говорил на условиях анонимности, подтвердил в своем сообщении, что атака нанесла лишь некоторый ущерб. Он не раскрыл никаких других подробностей.

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Двое граждан заявили, что слышали массовые взрывы у моря в элитном районе Триполи Хей Андалус, где находится резиденция премьер-министра Дбейбы.

Один гражданин рассказал, что после того, как раздались массовые взрывы, в районе развернули тяжелую технику сил безопасности.

Правительство национального единства Дбейбы начало работу в 2021 году и должно было объединить страну, однако парламент на востоке Ливии перестал признавать его легитимность в конце того же года после неудачной попытки провести национальные выборы, это привело к длительному политическому тупику.

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В начале марта трое лидеров заявили, что согласились с "необходимостью" формирования нового объединенного правительства, которое бы контролировало проведение длительных выборов.

Дбейба пообещал не передавать власть новому правительству без проведения общенациональных выборов.

Темы: обстрел
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