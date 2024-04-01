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Власти Румынии не выделили финансовую помощь для украинских беженцев в 2024 год

Иванна Костина, Станислав ПогориловПонедельник, 1 апреля 2024, 12:49
Власти Румынии не выделили финансовую помощь для украинских беженцев в 2024 год
Фото: Getty Images

Румынские власти пока не выделили никакой финансовой помощи украинским беженцам в 2024 году. Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям не может оценить, когда она получит необходимые суммы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: По данным румынской Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (IGSU), украинские беженцы получили определенную финансовую поддержку в феврале, но это были просроченные выплаты с конца 2023 года, заявили в IGSU.

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Относительно расходов за январь и февраль 2024 года, IGSU сообщила, что "были предприняты шаги с высшими структурами для выделения необходимых средств после получения запросов от местных органов государственной власти".

Однако IGSU заявила, что не может оценить, когда она получит необходимые суммы.

Помощь украинским беженцам также была задержана в прошлом году из-за дефицита бюджета, что привело к протестам нескольких десятков украинских беженцев перед Министерством финансов в ноябре 2023 года.

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До апреля 2023 года помощь предоставлялась в рамках программы "50/20", которая выделяла 50 леев (10 евро) на проживание и 20 леев на ежедневное питание. Эти деньги не предоставлялись непосредственно беженцам, а перечислялись румынским принимающим сторонам.

С мая 2023 года правительство уменьшило помощь до 750 леев (150 евро) в месяц для отдельных лиц и 2 000 леев (402 евро) в месяц для семей, с дополнительными 600 леями (120 евро) на человека на расходы на питание. Взрослые должны были быть зарегистрированы в уездных агентствах занятости, муниципалитете Бухареста или иметь работу в Румынии, а дети должны были ходить в школу, чтобы иметь право на получение пособия.

По последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на февраль 2024 года в Румынии находилось более 78 тысяч украинцев.

На уровне ЕС Румыния занимает восьмое место по количеству украинских беженцев.

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Темы: РумыниябеженцыУкраина
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