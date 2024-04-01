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Пропагандистке Симоньян объявили подозрение в призывах к геноциду украинцев

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 апреля 2024, 14:25
Пропагандистке Симоньян объявили подозрение в призывах к геноциду украинцев
Симоньян. скриншот

Служба безопасности Украины задокументировала новые преступления российской пропагандистки Маргариты Симоньян, которая призывала к геноциду украинцев.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Главному редактору пропагандистского телеканала Russia today инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганду войны, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников и публичные призывы к геноциду.

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По данным следствия, она одной из первых поддержала полномасштабное вторжение РФ и военные преступления российских оккупантов.

Во время выступления на одном из таких шоу 23 декабря 2023 года она публично призвала к физическому уничтожению патриотически настроенной части украинского народа - жителей западных регионов Украины.

Российская пропагандистка неоднократно агитировала за продолжение ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

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Фигурантка регулярно распространяет кремлевские нарративы в виде "авторских" сообщений на собственном Телеграмм-канале и в эфирах российских телеканалов.

Прежде всего речь идет о ее участии в телевизионной передаче еще одного враждебного пропагандиста - Владимира Соловьева.

Что предшествовало: В марте 2023 года Симоньян уже было сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Темы: геноцидпропагандаРосcиявойна
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