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Разведка Британии: РФ приходится переплачивать 60% за санкционные компоненты для своего ВПК

Андрей Синявский, Станислав ПогориловПонедельник, 1 апреля 2024, 15:04
Разведка Британии: РФ приходится переплачивать 60% за санкционные компоненты для своего ВПК
фото: Getty Images

Разведка Великобритании рассказала, как санкции нарушают поставки ключевых компонентов для российской оборонной промышленности, в частности, третьи страны взимают более 60% за экспорт определенных товаров для военно-промышленного комплекса РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны

Дословно: "Хотя РФ увеличила производство боеприпасов... влияние санкций, скорее всего, больше всего сказалось на все более совершенных и сложных российских системах, производство и разработка которых почти наверняка имеет повышенную зависимость от иностранных компонентов и технологий".

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Детали: В ведомстве отметили, что изоляция РФ ограничивает количество стран, с которыми она может вести прямую торговлю, что увеличивает время и стоимость для товаров, которые ранее она могла покупать свободно.

Исследование Института экономики стран с переходной экономикой Банка Финляндии свидетельствует, что третьи страны взимают ценовые надбавки в размере более 60% за экспорт определенных санкционных товаров, поставляемых в Россию, говорится в обзоре.

В разведке указывают, что санкции, вероятно, продолжают нарушать как спрос, так и предложение российских вооружений, а также существенно усложняют механизмы платежей в Россию.

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"Это почти наверняка способствовало значительному сокращению российского экспорта вооружений и увеличению задержек в поставках, в частности некоторым из важнейших оставшихся клиентов", – говорится в обзоре.

Минобороны Британии ссылается на данные Стокгольмского института исследований проблем мира, по которым доля РФ в мировом рынке вооружений сократилась до 11% в период с 2019 по 2023 год по сравнению с 21% в период с 2013 по 2018 годы.

Что предшествовало:

  • Ранее разведка Великобритании рассказала, что Россия пытается защитить свои объекты в порту Новороссийска от атак со стороны Украины.
  • Перед этим она сообщила, что РФ в последние недели достигла незначительного прогресса на фронте, но сохраняет количественное преимущество.
  • В одном из предыдущих обзоров британская разведка анализировала удары Военно-воздушных сил Украины по Севастополю 24 марта 2024 года, одной из целей которых был центр связи Черноморского флота РФ.

Темы: Росcиясанкцииоружие
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