В РФ вспыхнуло еще одно предприятие: под Москвой горит завод электроизоляции

В подмосковном городе Хотьково начался пожар на заводе "Электроизолит". Огнем охвачены около 3 тысячи квадратных метров.

Источник: "РИА Новости" и ТАСС

Детали: Сообщается, что горит крыша завода.

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По данным СМИ, сведений о пострадавших и погибших нет, эвакуировали четверых человек.

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