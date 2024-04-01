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В РФ вспыхнуло еще одно предприятие: под Москвой горит завод электроизоляции

Евгений КизиловПонедельник, 1 апреля 2024, 16:51
В РФ вспыхнуло еще одно предприятие: под Москвой горит завод электроизоляции
Горящий под Москвой завод "Электроизолит". Фото: скриншот

В подмосковном городе Хотьково начался пожар на заводе "Электроизолит". Огнем охвачены около 3 тысячи квадратных метров.

Источник: "РИА Новости" и ТАСС

Детали: Сообщается, что горит крыша завода.

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По данным СМИ, сведений о пострадавших и погибших нет, эвакуировали четверых человек.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В российском Екатеринбурге 1 апреля произошел пожар в цехе предприятия "Уралмашзавод" на площади 4 тысячи квадратных метров, перед этим очевидцы слышали взрыв.

Темы: пожарРосcияпроизводство
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