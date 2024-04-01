В РФ вспыхнуло еще одно предприятие: под Москвой горит завод электроизоляции
Понедельник, 1 апреля 2024, 16:51
В подмосковном городе Хотьково начался пожар на заводе "Электроизолит". Огнем охвачены около 3 тысячи квадратных метров.
Источник: "РИА Новости" и ТАСС
Детали: Сообщается, что горит крыша завода.
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По данным СМИ, сведений о пострадавших и погибших нет, эвакуировали четверых человек.
Что предшествовало:
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- В российском Екатеринбурге 1 апреля произошел пожар в цехе предприятия "Уралмашзавод" на площади 4 тысячи квадратных метров, перед этим очевидцы слышали взрыв.