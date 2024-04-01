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Эрдоган поговорил с Рютте об условиях одобрения его кандидатуры на пост генсека НАТО

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникПонедельник, 1 апреля 2024, 18:11
Эрдоган поговорил с Рютте об условиях одобрения его кандидатуры на пост генсека НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото - Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеседовал с главой правительства Нидерландов Марком Рютте о, в частности, ожиданиях Турции от нового генерального секретаря НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию турецкого президента

Детали: Турция является одной из немногих стран, которая может стать препятствием для утверждения Рютте преемником действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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В разговоре Эрдоган рассказал Рютте об ожиданиях Турции от нового генерального секретаря.

В частности, турецкий президент заявил, что новый генсек должен "лучше служить" безопасности и интересам членов Альянса в борьбе с терроризмом и другими вызовами, укреплять единство Альянса и предоставлять приоритет первоочередной роли НАТО, брать на себя обязательства по основным ценностям и устоявшейся практики Альянса, а также "принимать во внимание особенности союзников, которые не являются членами ЕС".

"Эрдоган заявил, что в свете этих принципов Турция будет принимать свое решение по этому вопросу (избрание нового генсека. – Ред.) в рамках стратегической мудрости и справедливости", – говорится в сообщении канцелярии.

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В последнее время из ряда столиц поступили сигналы о том, что они поддерживают кандидатуру Рютте на должность генсека Альянса. Это в том числе ключевые государства, такие как США, Великобритания, Франция и Германия. Однако препятствием утверждению Рютте может стать Венгрия, где уже публично высказались против, а также Турция.

Читайте подробную статью "ЕП" о "конкурсе" на должность генсека НАТО и его вероятном победителе.

Темы: НАТОТурцияЭрдоган
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