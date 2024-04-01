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На фоне заявлений Баку миссия ЕС не заметила обострения на границе Армении и Азербайджана

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПонедельник, 1 апреля 2024, 19:56
На фоне заявлений Баку миссия ЕС не заметила обострения на границе Армении и Азербайджана
фото: Getty Images

Миссия Евросоюза не увидела никакой военной активности, когда патрулировала границу между Арменией и Азербайджаном.

Источник: говорится в сообщении миссии в Twitter (X), информирует "Европейская правда"

Детали: Согласно сообщению, наблюдатели миссии "не зафиксировали никаких необычных военных передвижений".

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"Это был спокойный и мирный Пасхальный понедельник", – отметили в миссии.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана снова начало обвинять Армению в сосредоточении подразделений и боевой техники вооруженных на разных направлениях границы.

Ведомство утверждает, что в "вновь построенных железобетонных фортификационных сооружениях размещаются артиллерийские системы и другое штурмовое оружие, а также тяжелые огневые средства вооруженных сил Армении".

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Накануне в Азербайджане также заявляли, что Армения накапливает войска, бронетехнику, артиллерийские установки, а также другие тяжелые огневые средства на границе.

В свою очередь Министерство обороны Армении опровергло заявления азербайджанской стороны.

Как известно, после возвращения Азербайджаном полного контроля над непризнанным Нагорным Карабахом между Арменией и Азербаджаном периодически происходят столкновения с погибшими и ранеными.

Также Баку и Ереван ведут мирные переговоры, последняя серия встреч состоялась в Берлине при посредничестве Германии.

Читайте также, действительно ли Армения решилась выйти из Евразийского союза и идти к членству в ЕС.

Темы: АрменияАзербайджанЕС
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