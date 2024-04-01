Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, есть раненая

Российские войска в 20:35 1 апреля нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, травмировали 42-летнюю женщину.

Источник: председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "По последствиям ракетной атаки по городу в 20 35. Без деталей. Травмирована женщина 42 года, уже в больнице, не тяжелая.

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Имеется небольшое количество выбитых окон. Коммунальщики уже работают".

Детали: Глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что загорелась лесополоса в результате удара. В доме недалеко от взрывной волны выбиты окна.