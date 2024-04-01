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Россияне 22 раза обстреляли Сумскую область: раненый человек

Татьяна ОлейникПонедельник, 1 апреля 2024, 22:31
Россияне 22 раза обстреляли Сумскую область: раненый человек
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска 1 апреля произвели 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, всего зафиксировали 113 взрывов.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Детали: На Середино-Будскую громаду враг запустил FPV-дроном, нанес авиаудару с самолета ракетами типа НАР (4 взрыва) и произвел минометный обстрел (3 взрыва). В результате минометного обстрела один человек ранен.

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В Эсманьской громаде враг бил из минометов (12 взрывов). Также были обстрелы FPV-дронами (3 взрыва).

В Шалыгинской громаде россияне сбросили 2 мины.

В Хотинской громаде россияне произвели обстрелы из минометов (6 взрывов), РСЗО (20 взрывов), артиллерии (4 взрыва) и произвели обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

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В Юнаковской громаде произвели минометный обстрел (8 взрывов) и артобстрел (4 взрыва).

В Свеской громаде произошел обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

В Великописаревской громаде враг ударил из минометов (32 взрыва).

В Краснопольской громаде россияне нанесли авиаудары с вертолета ракетами типа НАР (12 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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