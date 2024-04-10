В ряде областей Украины летят ударные БПЛА

Вечером 10 апреля в ряде областей Украины сообщили о российских ударных беспилотниках.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 22:15 об угрозе ударных дронов сообщили в Запорожской и Днепропетровской областях.

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Воздушные силы уточнили, что БПЛА двигались южнее Павлограда Днепропетровской области по северному курсу.

В 23:07 сообщили о группе БПЛА из Херсона в северо-западном направлении.

Обновлено: По состоянию на 23:15 нруппы БПЛА из Херсона курсируют в направлении Криворожского района Днепропетровщины; в северной части Днепропетровщины, курсом на Харьковщину и несколько групп БПЛА по акватории Черного моря, курсом на Одесщину.

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В 23:42 сообщили о нескольких группах БпЛА в Одесской области, курс западный/северо-западный; БпЛА севернее Николаева, курс западный; БпЛА в Новобугском районе Николаевской области, курс северо-западный (Кировоградщина); БпЛА на границе Днепропетровской/Харьковской/Полтавской областей, курс западный и несколько групп Херсонской области, курс северо-западный