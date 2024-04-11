Фицо: Словакия не будет создавать препятствий на пути к вступлению Украины в ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций заявил, что его страна желает Украине скорейшего членства в Евросоюзе.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь Фицо: "Мы не являемся страной, которая будет вам создавать препятствия на вашем пути (в ЕС). Наоборот - мы хотим помочь, поделиться с вами своим опытом, который касается переговоров о вступлении".
Детали: Фицо заверил, что Словакия поддерживает амбиции Украины стать членом ЕС. "Это не спекуляция. Это - абсолютная полная поддержка", - сказал он.
Он заверил, что Словакия желает Украине быстро стать членом Евросоюза, потому что "это гарантия для перспектив страны, для развития страны, и для мирного развития". "Мы держим кулаки за вас", - заверил Фицо.
Он также заявил, что Словакия стремится иметь дружеские отношения с Украиной.
Кроме того, Фицо сообщил, что Словакия примет участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии.