На юге Украины зафиксировали вражеские беспилотники
Четверг, 11 апреля 2024, 23:48
Российские войска вечером 11 апреля запустили на территорию Украины с юга ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "БпЛА из Николаева двигаются в направлении Кировоградской области, курс северо-западный. Несколько новых групп БпЛА из Херсона в направлении Николаевской области".
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Детали: В 23:42 сообщили о новой группе ударных БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевской области, курс северо-западный.
00.27 военные обновили направления движения беспилотников:
- БпЛА из Кировоградской области в направлении Черкасской области, курс северный;
- БпЛА в западной части Николаева в направлении Винницкой области, курс северо-западный;
- БПЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный;
- БпЛА на юге Днепропетровской области в направлении Днепра;
- БпЛА из Херсона в направлении Николаевской области, курс северо-западный.
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