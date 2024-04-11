На юге Украины зафиксировали вражеские беспилотники

Российские войска вечером 11 апреля запустили на территорию Украины с юга ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "БпЛА из Николаева двигаются в направлении Кировоградской области, курс северо-западный. Несколько новых групп БпЛА из Херсона в направлении Николаевской области".

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Детали: В 23:42 сообщили о новой группе ударных БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевской области, курс северо-западный.

00.27 военные обновили направления движения беспилотников:

Карта alerts.in.ua

БпЛА из Кировоградской области в направлении Черкасской области, курс северный;

БпЛА в западной части Николаева в направлении Винницкой области, курс северо-западный;

БПЛА в восточной части Николаевской области, курс северо-западный;

БпЛА на юге Днепропетровской области в направлении Днепра;

БпЛА из Херсона в направлении Николаевской области, курс северо-западный.