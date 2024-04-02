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В США взвешивают передавать ли Израилю пакет оружия на $18 млрд, который включает самолеты F-15

Алена ИвашкивВторник, 2 апреля 2024, 03:26
В США взвешивают передавать ли Израилю пакет оружия на $18 млрд, который включает самолеты F-15
Джо Байден, фото: Getty Images

Администрация президента Джо Байдена взвешивает, стоит ли передавать Израилю вооружение стоимостью 18 миллиардов долларов, которые включают десятки самолетов F-15.

Источник: Reuters со ссылкой на пять информаторов, знакомых с этим вопросом

Детали: Продажа 25 самолетов F-15 компании Boeing Co. Израилю рассматривается с тех пор, как Соединенные Штаты получили официальный запрос в январе 2023 года, сообщил один из источников, задолго до начала шестимесячной военной кампании Израиля в Секторе Газа. Эта продажа увеличит количество истребителей F-15 до 50.

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Ускорение поставки самолетов было одной из главных просьб министра обороны Израиля Йоава Галланта, который на прошлой неделе посетил Вашингтон и провел переговоры с американскими официальными лицами, в том числе с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином, сообщил второй источник.

Байден столкнулся с давлением со стороны иностранных партнеров, правозащитных групп и некоторых своих коллег-демократов в Конгрессе, которые требуют наложить условия на поставки оружия для сдерживания наступления Израиля в контролируемом ХАМАС Секторе Газа.

Еще один американский чиновник заявил, что самое раннее, когда самолеты будут доставлены - это 2029 год, и то при условии, что официальное сообщение будет отправлено в Конгресс завтра, и что соглашение будет заключено немедленно.

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Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол дал зеленый свет на продажу F-15 30 января, сообщил помощник председателя комитета, когда соответствующие подразделения Конгресса, ответственные за одобрение крупных поставок вооружений, были уведомлены об этом.

"Обсуждение между администрацией и Конгрессом по F-15 уже состоялось", - сообщил второй источник, знакомый с этим вопросом, но добавил, что некоторые из четырех ведомств, которые обязаны утверждать любые поставки оружия, еще не сделали этого.

Американское законодательство требует, чтобы Конгресс был уведомлен о крупных сделках по продаже оружия за границу, и позволяет ему блокировать такие продажи через принятие резолюции о неодобрении из-за нарушения прав человека или других проблем, хотя ни одна такая резолюция еще не была принята и не преодолела президентское вето.

По словам источников, израильский пакет включает вспомогательные услуги, обучение, техническое обслуживание и многолетнюю поддержку подрядчиков в течение жизненного цикла самолетов, который обычно может длиться до двух десятилетий.

Один из источников сообщил, что администрация Байдена выразила поддержку Израилю в его просьбе о поставках F-15.

Вашингтон публично выразил беспокойство по поводу ожидаемого военного наступления Израиля на Рафах, город Сектора Газа, где многие палестинцы нашли убежище.

Темы: СШАИзраильоружие
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