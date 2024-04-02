Пентагон: Северная Корея продолжает предоставлять оружие России

В Министерстве обороны США считают, что партнерство между Россией и Северной Кореей продолжает процветать и КНДР оказывает поддержку России.

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, Пентагон

Детали: По ее словам поставки оружия продолжают расти.

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По просьбе конкретизировать, какое именно оружие получает Россия, Сингх отметила, что Пентагон ранее рассекречивал информацию для широкой общественности. На этот раз речь идет о поставках различных вооружений.

Прямая речь: "Мы видим, как Россия обращается к таким партнерам, как Северная Корея, Иран, чтобы продолжать получать поддержку своей войны в Украине. И, знаете, мы будем стоять с Украиной, сколько бы времени это ни заняло".