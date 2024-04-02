ВСУ обезвредили 780 оккупантов и уничтожили 30 артсистем
Вторник, 2 апреля 2024, 08:02
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 780 российских солдат, 30 артиллерийских систем и 29 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 443 660 (+780) человек,
- танков − 6 998 (+12) ед,
- боевых бронированных машин − 13 350 (+29) ед,
- артиллерийских систем − 11 112 (+30) ед,
- РСЗО − 1 023 (+0) ед,
- средств ПВО − 744 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 779 (+22) ед,
- крылатых ракет − 2 058 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 14 783 (+31) ед,
- специальной техники − 1 832 (+6) ед.
Данные уточняются.