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ВСУ обезвредили 780 оккупантов и уничтожили 30 артсистем

Ирина БалачукВторник, 2 апреля 2024, 08:02
ВСУ обезвредили 780 оккупантов и уничтожили 30 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 780 российских солдат, 30 артиллерийских систем и 29 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 443 660 (+780) человек,
  • танков − 6 998 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 350 (+29) ед,
  • артиллерийских систем − 11 112 (+30) ед,
  • РСЗО − 1 023 (+0) ед,
  • средств ПВО − 744 (+0) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 779 (+22) ед,
  • крылатых ракет − 2 058 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 14 783 (+31) ед,
  • специальной техники − 1 832 (+6) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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