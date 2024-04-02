Россияне ночью попали "Шахедом" по энергообъекту на Кировоградщине: вспыхнул пожар

В ночь на 2 апреля российские захватчики атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую и Кировоградскую области - один "Шахед" попал в энергетический объект на Кировоградщине.

Источник: Силы обороны юга в Telegram

Дословно: "Ночью враг в очередной раз направил дроны-камикадзе типа "Shahed-131/136" с юга. На этот раз под прицелом врага была энергетическая инфраструктура Днепропетровщины и Кировоградщины".

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Детали: Сообщается, что подразделения противовоздушной обороны точно уничтожили 3 дрона над югом Днепропетровщины, остальные дроны перехватили их коллеги.

Однако на Кировоградщине во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Люди не пострадали. Последствия повреждения уточняются.

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Напомним: Ночью 2 апреля российские войска запустили по Украине 10 дронов-камикадзе "Шахед", 9 из них удалось сбить; в результате падения обломков в Днепропетровской области возникло два пожара.