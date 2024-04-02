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Беспилотники атакуют цели в РФ с высокой точностью из-за применения искусственного интеллекта - СМИ

Станислав ПогориловВторник, 2 апреля 2024, 12:48
Беспилотники атакуют цели в РФ с высокой точностью из-за применения искусственного интеллекта - СМИ
Фото: Getty Images

Украинские военные начали применять беспилотники с искусственным интеллектом для ударов по целям в России, что позволяет поражать определенные объекты на территории страны-агрессора с высокой точностью.

Источник: CNN со ссылкой на источники

Дословно: По информации близкого к украинской программе использования беспилотников источника, украинцы начали интегрировать в дроны базовую форму искусственного интеллекта, что помогает им ориентироваться и избегать глушения.

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"Точность в условиях препятствий обеспечивается благодаря использованию искусственного интеллекта. Каждый самолет имеет бортовой компьютер со спутниковыми данными и данными о местности, - пояснил CNN источник.

"Полеты определяются заранее с нашими союзниками, и самолеты придерживаются плана полета, что позволяет нам поражать цели с точностью до метра", - добавил источник.

Сообщается, что такую точность обеспечивают датчики беспилотника. "У них есть такая штука, которая называется "машинным зрением", что является разновидностью искусственного интеллекта. По сути, вы берете модель, помещаете ее на чип и обучаете эту модель определять географию и цель, к которой она направляется. Когда она будет окончательно развернута, она сможет идентифицировать, где она находится", - пояснила аналитик Королевского института объединенных служб, британского аналитического центра Ноа Сильвия.

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"Он (беспилотник - ред.) не нуждается ни в какой связи (со спутниками), он полностью автономен", - добавила она.

Бывший британский офицер и эксперт по вопросам войны с использованием беспилотников и искусственного интеллекта Крис Линкольн-Джонс сказал CNN, что уровень "интеллекта" у БпЛА все еще очень низкий.

"Такого уровня автономности беспилотники еще не имели, но мы все еще находимся на ранних стадиях развития потенциала этой технологии", - сказал он.

CNN обратилась в Главное управление разведки Минобороны Украины и СБУ, но ни там, ни там не прокомментировали использование технологии искусственного интеллекта.

Темы: беспилотникивойнаУкраинаРосcия
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