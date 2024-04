Соратница Трампа призвала спикера Джонсона не предоставлять Украине пакет финансовой помощи

Член Палаты представителей США, соратница Трампа Марджори Тейлор Грин, которая ранее инициировала отставку спикера-однопартийца Майка Джонсона, предостерегла его от проведения голосования за пакет финансовой поддержки для Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: На фоне заявлений спикера о разработке пакета поддержки Украины конгрессвумен дала понять, что выступает против его рассмотрения Палатой представителей. Она обвинила Джонсона в том, что тот уступил демократам в вопросе безопасности границы США с Мексикой.

If Speaker Johnson gives another $60 billion to the defense of Ukraine’s border after he FULLY FUNDED Biden’s deadly open border, the cruel joke would be on the American people.



And it won’t be April Fools.