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Соратница Трампа призвала спикера Джонсона не предоставлять Украине пакет финансовой помощи

Андрей Синявский, Анастасия ПроцВторник, 2 апреля 2024, 13:22
Соратница Трампа призвала спикера Джонсона не предоставлять Украине пакет финансовой помощи
Марджори Тейлор Грин, фото: Getty Images

Член Палаты представителей США, соратница Трампа Марджори Тейлор Грин, которая ранее инициировала отставку спикера-однопартийца Майка Джонсона, предостерегла его от проведения голосования за пакет финансовой поддержки для Украины.

Источник: "Европейская правда" 

Детали: На фоне заявлений спикера о разработке пакета поддержки Украины конгрессвумен дала понять, что выступает против его рассмотрения Палатой представителей. Она обвинила Джонсона в том, что тот уступил демократам в вопросе безопасности границы США с Мексикой.

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"Если спикер Джонсон выделит еще 60 миллиардов долларов на оборону украинской границы после того, как он полностью профинансировал смертельно опасную открытую границу Байдена, это будет злая шутка над американским народом", – отметила Грин, исказив цель законодателей и президента США, которые стремятся помочь Украине выстоять в захватнической войне, которую против нее ведет РФ.

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Марджори Тейлор Грин инициировала отставку Джонсона и спикер заявлял, что планирует встретиться с трамписткой. Неизвестно, удастся ли ей собрать достаточно голосов для своей инициативы.

Напомним, Джонсон анонсировал, что пакет помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", среди которых – возможное выделение помощи в кредит.

Эти заявления прозвучали после того, как Джонсон дал понять, что намерен протолкнуть законодательство, которое обеспечит финансирование Украины, но он еще не определился, как именно будет выглядеть проект.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 миллиардов долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.



Темы: СШАпомощь Украине
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