Разведка Британии показала, как РФ позорится, пряча самолеты от ударов Украины

Разведка Великобритании наглядно продемонстрировала неудачные попытки российских военных замаскировать свои истребители, чтобы помешать Украине уничтожить их.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 2 апреля

Детали: Ведомство опубликовало спутниковый снимок, где можно увидеть, как на аэродроме Кировское в оккупированном Крыму нарисовали силуэты истребителей, но несмотря на это на место изображения все равно приземляются вертолеты, что полностью подрывает попытку обмана.

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"Это также демонстрирует настоящий порядок в боевых рядах или численность самолетов на этой авиабазе, которую РФ, вероятно, пытается скрыть от украинской разведки", – не скрывает иронии разведка Британии.

По данным ведомства, такие рисунки также заметили еще по меньшей мере на 12 российских авиабазах, что демонстрирует степень обеспокоенности РФ будущими украинскими ударами и способность их отразить.

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