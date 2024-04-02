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Разведка Британии показала, как РФ позорится, пряча самолеты от ударов Украины

Андрей Синявский, Станислав ПогориловВторник, 2 апреля 2024, 14:25
Разведка Британии показала, как РФ позорится, пряча самолеты от ударов Украины
Разведка Британии в соцсети Х

Разведка Великобритании наглядно продемонстрировала неудачные попытки российских военных замаскировать свои истребители, чтобы помешать Украине уничтожить их.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор британского Минобороны за 2 апреля

Детали: Ведомство опубликовало спутниковый снимок, где можно увидеть, как на аэродроме Кировское в оккупированном Крыму нарисовали силуэты истребителей, но несмотря на это на место изображения все равно приземляются вертолеты, что полностью подрывает попытку обмана.

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"Это также демонстрирует настоящий порядок в боевых рядах или численность самолетов на этой авиабазе, которую РФ, вероятно, пытается скрыть от украинской разведки", – не скрывает иронии разведка Британии.

По данным ведомства, такие рисунки также заметили еще по меньшей мере на 12 российских авиабазах, что демонстрирует степень обеспокоенности РФ будущими украинскими ударами и способность их отразить.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее британская разведка уже рассказывала о неудачных попытках РФ замаскировать самолеты и корабли для смягчения тяжелых потерь, которые за последние два года понесли ее Черноморский флот и Воздушно-космические силы (ВКС).
  • Перед этим она проанализировала удары Военно-воздушных сил Украины по Севастополю 24 марта 2024 года, одной из целей которых был центр связи Черноморского флота РФ.

Темы: Росcиявойнаавиаразведка
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