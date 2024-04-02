Путин намекнул на месть за теракт в Подмосковье и пообещал достать заказчиков

Правитель РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии правоохранителей заявил, что организаторы терактов в России должны понимать, что терроризм является "обоюдным оружием" и пообещал найти конечных "бенефициаров" теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Путина: "Те, кто применяют это оружие, а это оружие, которое применяют против России, должны понимать, что оно обоюдно острое".

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Детали: По его словам, важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, "конечных преступных бенефициаров этого злодеяния". Мы, безусловно, до них доберемся", - подчеркнул лидер Кремля.

По мнению Путина, заказы преступлений за деньги не единичны. "В этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все, что угодно, руководствуясь не религиозными, не политическими соображениями, а только финансовыми. Любая информация легко покупается и продается. До конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся", - заявил он.

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