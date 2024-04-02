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Подделывала справки об инвалидности: в Одессе разоблачили схему вывоза мужчин за границу

Анастасия ПроцВторник, 2 апреля 2024, 15:28
Подделывала справки об инвалидности: в Одессе разоблачили схему вывоза мужчин за границу
Фото: ГПСУ

В Одессе разоблачили схему незаконного выезда мужчин за границу по фальшивым справкам об инвалидности.

Источник: ГПСУ

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Детали: По данным следствия, преступную схему по изготовлению и сбыту фальшивок организовала 50-летняя жительница Одессы. Для эффективного функционирования "бизнеса" злоумышленница привлекла своего знакомого, который по связям искал желающих избежать мобилизации и выехать за границу. 

 
Фото: ГПСУ

Свои услуги женщина оценили в 11 тысяч долларов: $700 аванса, еще $5,800 в обмен на изготовленные "документы" и остальные - $4,5 тысяч - заплатить ей должны были уже в Молдове.

 
Фото: ГПСУ

Задержали злоумышленницу во время получения второго транша денег. Ей объявили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Темы: Пограничная службаОдессауклонисты
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