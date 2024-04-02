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Наземный робот Ratel S взорвал мост на Бахмутском направлении

Алена МазуренкоВторник, 2 апреля 2024, 16:30
Наземный робот Ratel S взорвал мост на Бахмутском направлении
скриншот

Защитники взорвали наземным роботом-камикадзе Ratel S мост в селе Ивановское Донецкой области, который оккупанты использовали для логистики.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Дословно: "Защитники взорвали роботом мост в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику россиян".

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Детали: Министр добавил, что Ratel S - это наземный робот от разработчиков Brave1.

Военные его используют как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль.

Ratel S работает дистанционно, поэтому оператор из безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж.

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Темы: взрывБахмутвойна
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