Наземный робот Ratel S взорвал мост на Бахмутском направлении
Вторник, 2 апреля 2024, 16:30
Защитники взорвали наземным роботом-камикадзе Ratel S мост в селе Ивановское Донецкой области, который оккупанты использовали для логистики.
Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Дословно: "Защитники взорвали роботом мост в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику россиян".
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Детали: Министр добавил, что Ratel S - это наземный робот от разработчиков Brave1.
Военные его используют как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль.
Ratel S работает дистанционно, поэтому оператор из безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж.
ВИДЕО ДНЯ
Наземний робот Ratel S підірвав міст на Донеччині, яким користувалися окупанти pic.twitter.com/bhQpDTtjFQ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 2, 2024