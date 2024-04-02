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В Белом доме заявили, что США не причастны к авиаудару по консульству Ирана в Сирии

Татьяна ОлейникВторник, 2 апреля 2024, 22:55
В Белом доме заявили, что США не причастны к авиаудару по консульству Ирана в Сирии
МЕСТО УДАРА В ДАМАСКЕ. ФОТО: GETTY IMAGES

Спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби 2 апреля заявил, что Соединенные Штаты Америки не причастны к авиаварару по зданию консульства Ирана в сирийской столице Дамаска, в котором Тегеран обвинил Израиль.

Источник: Кирби на брифинге в Белом Доме, "Радио свобода"

Прямая речь: "Мы не причастны к удару в Дамаске. Мы никоим образом не были вовлечены в это".

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Детали: Кирби отверг заявления министра иностранных дел Ирана, который сказал, что США, главный соратник Израиля, несут ответственность за атаку, в результате которой погибли семь членов иранского Корпуса стражей исламской революции, в том числе два генерала.

Что предшествовало:

  • Сирийские и иранские медиа 1 апреля сообщили, что израильский авиаудар в понедельник разрушил консульство Ирана в Дамаске, в результате чего погибли несколько человек, в том числе командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана в Сирии и Ливане.

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Темы: СШАИзраильИранСирия
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