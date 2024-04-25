Новая военная помощь Соединенных Штатов, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным cилам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Источник: об этом журналистам 25 апреля заявил американский чиновник на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: Новый пакет военной помощи США стоимостью 1 миллиард долларов был объявлен после многомесячного перерыва, во время которого российские силы развернули масштабное наступление на востоке Украины.

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"Украинские войска уже длительное время нормируют свои боеприпасы, нормируют свои ресурсы. Поэтому российские войска, по сути, перехватили инициативу", – прокомментировал чиновник американского оборонного ведомства.

По его мнению, помощь со стороны США и других стран "позволит украинцам начать перехватывать инициативу", но "это не будет быстрым процессом".

"Украинцам нужно будет достаточно сильно перестроиться, чтобы принять все эти новые поставки... и обеспечить защиту своих позиций. Поэтому я бы не прогнозировал никакого широкомасштабного наступления в ближайшей перспективе", – добавил чиновник.

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Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что задержка в военной помощи привела к захвату Россией Авдеевки, и "вполне возможно, что Россия в ближайшие недели может получить дополнительные тактические достижения".

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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