Россияне запускали "Шахеды": воздушная тревога продолжалась до утра

Российские войска вечером 2 апреля запустили ударные БПЛА на территорию Украины. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь – отбой раздался в 6 утра.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 23:06 сообщили об угрозе ударных БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.

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В 23:34 предупредили, что БПЛА двигаются на границе Запорожской и Днепропетровской областей в западном направлении и БПЛА из Днепропетровщины в направлении Харьковской области.

00.12 вражеские БпЛА на Днепропетровщине двигаются в западном направлении.

00.24 движение БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области.

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00.33 угроза ударных БПЛА возникла в Полтавской и Кировоградской областях.

00.54 военные обновили движение ударных БПЛА:

Полтавщина и Кировоградщина – БпЛА в северо-западном направлении.

БпЛА в Николаевской области в направлении Кировоградской области.

1.23 БПЛА из Кировоградской и Полтавской областей летят в направлении Черкасской.

2.12 зафиксировано движение БПЛА в Черкасской и Кировоградской областях в западном направлении.

2.28 состоялись пуски управляемых авиационных бомб на Сумщине.

2.52 угроза ударных БПЛА возникла в Винницкой области.

2:55 воздушная тревога возникла в Харьковской области. Она связана с активностью вражеской тактической авиации.

Карта alerts.in.ua

3.13 Воздушные силы обновили направления движения ударных БПЛА:

БпЛА на юге Винницкой области, курс западный.

БпЛА на юге Киевщины в направлении Винницкой области.

4.14 угроза ударных БПЛА возникла в Хмельницкой области.

Карта alerts.in.ua

4.51 военные зафиксировали движение БПЛА в западном направлении.

В 6.11 раздался отбой тревоги.