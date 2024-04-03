Россияне запускали "Шахеды": воздушная тревога продолжалась до утра
Российские войска вечером 2 апреля запустили ударные БПЛА на территорию Украины. Воздушная тревога продолжалась почти всю ночь – отбой раздался в 6 утра.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: В 23:06 сообщили об угрозе ударных БпЛА в Запорожской и Днепропетровской областях.
В 23:34 предупредили, что БПЛА двигаются на границе Запорожской и Днепропетровской областей в западном направлении и БПЛА из Днепропетровщины в направлении Харьковской области.
00.12 вражеские БпЛА на Днепропетровщине двигаются в западном направлении.
00.24 движение БпЛА типа "Shahed" из Херсонской в направлении Николаевской области.
00.33 угроза ударных БПЛА возникла в Полтавской и Кировоградской областях.
00.54 военные обновили движение ударных БПЛА:
- Полтавщина и Кировоградщина – БпЛА в северо-западном направлении.
- БпЛА в Николаевской области в направлении Кировоградской области.
1.23 БПЛА из Кировоградской и Полтавской областей летят в направлении Черкасской.
2.12 зафиксировано движение БПЛА в Черкасской и Кировоградской областях в западном направлении.
2.28 состоялись пуски управляемых авиационных бомб на Сумщине.
2.52 угроза ударных БПЛА возникла в Винницкой области.
2:55 воздушная тревога возникла в Харьковской области. Она связана с активностью вражеской тактической авиации.
3.13 Воздушные силы обновили направления движения ударных БПЛА:
- БпЛА на юге Винницкой области, курс западный.
- БпЛА на юге Киевщины в направлении Винницкой области.
4.14 угроза ударных БПЛА возникла в Хмельницкой области.
4.51 военные зафиксировали движение БПЛА в западном направлении.
В 6.11 раздался отбой тревоги.