В США возмущены гибелью гуманитарных работников в Секторе Газа
Белый дом выразил возмущение в связи с гибелью гуманитарных работников World Сentral Kitchen в Секторе Газа в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также выразил ожидание, что причастные будут привлечены к ответственности.
Источник: заявление советника Белого дома Джона Кирби, "Укринформ"
Прямая речь: "Мы были возмущены, когда узнали об ударе ЦАХАЛ, который вчера привел к гибели нескольких гражданских гуманитарных работников организации World Central Kitchen, которая неустанно работала, чтобы доставить еду голодающим в Газе и во всем мире".
Детали: Он отметил, что в Вашингтоне видели комментарии премьер-министра Нетаньяху и руководства ЦАХАЛ, которые обязались провести расследование. Кирби добавил, что результаты предварительного следствия израильская сторона уже представила во вторник. Однако, по его словам, Соединенные Штаты ожидают "проведения более широкого расследования" в короткий срок.
Кирби отметил, что США надеются, что эти выводы будут обнародованы, а также будет обеспечена ответственность.
Предыстория:
- Во вторник семь сотрудников благотворительной организации "Всемирной центральной кухни" (World Central Kitchen, WCK) погибли в результате авиаудара армии обороны Израиля по Сектору Газа, в ЦАХАЛ расследуют "трагический инцидент".