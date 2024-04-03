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В США возмущены гибелью гуманитарных работников в Секторе Газа

Алена ИвашкивСреда, 3 апреля 2024, 02:36
В США возмущены гибелью гуманитарных работников в Секторе Газа
Фото: Getty Images

Белый дом выразил возмущение в связи с гибелью гуманитарных работников World Сentral Kitchen в Секторе Газа в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также выразил ожидание, что причастные будут привлечены к ответственности.

Источник: заявление советника Белого дома Джона Кирби, "Укринформ"

Прямая речь: "Мы были возмущены, когда узнали об ударе ЦАХАЛ, который вчера привел к гибели нескольких гражданских гуманитарных работников организации World Central Kitchen, которая неустанно работала, чтобы доставить еду голодающим в Газе и во всем мире".

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Детали: Он отметил, что в Вашингтоне видели комментарии премьер-министра Нетаньяху и руководства ЦАХАЛ, которые обязались провести расследование. Кирби добавил, что результаты предварительного следствия израильская сторона уже представила во вторник. Однако, по его словам, Соединенные Штаты ожидают "проведения более широкого расследования" в короткий срок.

Кирби отметил, что США надеются, что эти выводы будут обнародованы, а также будет обеспечена ответственность.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во вторник семь сотрудников благотворительной организации "Всемирной центральной кухни" (World Central Kitchen, WCK) погибли в результате авиаудара армии обороны Израиля по Сектору Газа, в ЦАХАЛ расследуют "трагический инцидент".

Темы: СШАСектор ГазаИзраиль
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