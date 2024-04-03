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44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ

Мария Емец, Алена ИвашкивСреда, 3 апреля 2024, 05:02
44 государства в Гааге поддержали создание спецтрибунала и использование замороженных активов РФ
фото: Getty Images

Политическую декларацию конференции "Восстановление справедливости для Украины", проходившей в Гааге, подписали 44 государства; в ней выражают поддержку созданию спецтрибунала по преступлению агрессии и инициативам по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины. 

Источник: "Европейская правда", портал правительства Нидерландов 

Детали: Итоговый документ пока подписали Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США. Всего в конференции принимали участие 57 стран.

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В декларации страны осуждают агрессию России против Украины как вопиющее нарушение международного правопорядка и напоминают о решении суда ООН еще от 16 марта 2022 года, которым Россию обязали прекратить боевые действия.

Страны высказываются за усиление совместных усилий для обеспечения надлежащего расследования и ответственности за все нарушения международного права, совершенные во время войны России против Украины, включая преступление агрессии. 

Страны приветствуют обещания, озвученные на конференции различными государствами, по дальнейшей поддержке расследований, и отмечают роль всех институтов, уже вовлеченных в работу, в том числе Международного уголовного суда, который выдал беспрецедентный ордер на арест Владимира Путина.

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В декларации приветствуют прошлогоднее создание Международного центра по привлечению к ответственности за преступление агрессии против Украины (ICPA) при Евроюсте как координационной платформы с участием Украины и пяти государств-участников Совместной следственной группы (JIT), с привлечением США и Офиса прокурора Международного уголовного суда, что является поддержкой для национальных расследований.

Страны подтверждают намерения работать над созданием спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины, что способствовало бы наказанию высшего военно-политического руководства РФ, и "приветствуют значительный прогресс в этом направлении", призывая государства и международные организации помочь с наработкой юридической базы и международной поддержки для завершения этого процесса. Также приветствуют готовность Нидерландов принять этот спецстрибунал. 

Во втором разделе декларации, посвященном компенсации нанесенного Украине ущерба, приветствуют начало работы Реестра убытков, который со 2 апреля начинает принимать заявки. 

Страны-подписанты уверяют, что суверенные активы РФ в их юрисдикции останутся замороженными, пока Россия не прекратит агрессию против Украины и не заплатит за нанесенный ущерб, а также приветствуют дискуссии о возможности использования этих активов и доходов от них в пользу Украины. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба констатировал, что если в начале полномасштабной войны к идее спецтрибунала относились скептически, то теперь ее поддерживают многие страны и она нашла отражение в итоговой декларации конференции. 

Прямая речь Кулебы: "Благодарен всем странам, которые признают важность результатов в этом вопросе. Убежден, что мы, работая вместе, сможем найти все необходимые решения, чтобы трибунал стал реальностью. Нужен еще один рывок, чтобы завершить это дело". 

Предыстория:

  • Перед началом конференции Кулеба говорил, что вопрос создания Спецтрибунала по преступлению агрессии России - единственный, где  не достигнут практический прогресс, из-за споров относительно его концепции. 

Читайте также: "Гаагский трибунал" становится реальностью: как Украина и Запад договариваются о спецсуде для Путина,

а также интервью с исполнительным директором Реестра ущерба Маркияном Ключковским.




Темы: Гаагский трибуналРосcиявоенные преступлениявойна
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