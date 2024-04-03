Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны лишили страну-агрессора более 700 солдат, 30 артиллерийских систем и 11 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.04.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 444 370 (+710) человек,

танков − 7 009 (+11) ед,

боевых бронированных машин − 13 368 (+18) ед,

артиллерийских систем − 11 142 (+30) ед,

РСЗО − 1 025 (+2) ед,

средств ПВО − 745 (+1) ед,

самолетов − 347 (+0) ед,

вертолетов − 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 796 (+17) ед,

крылатых ракет − 2 059 (+1) ед,

кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 14 813 (+30) ед,

специальной техники − 1 838 (+6) ед.

Данные уточняются.