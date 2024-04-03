Минус 710 оккупантов, 30 артсистем и 18 ББМ − потери РФ за сутки
Среда, 3 апреля 2024, 08:00
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны лишили страну-агрессора более 700 солдат, 30 артиллерийских систем и 11 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.04.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 444 370 (+710) человек,
- танков − 7 009 (+11) ед,
- боевых бронированных машин − 13 368 (+18) ед,
- артиллерийских систем − 11 142 (+30) ед,
- РСЗО − 1 025 (+2) ед,
- средств ПВО − 745 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 796 (+17) ед,
- крылатых ракет − 2 059 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 14 813 (+30) ед,
- специальной техники − 1 838 (+6) ед.
Данные уточняются.