Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага

Министры иностранных дел Германии, Польши и Франции заявили, что европейские страны-члены НАТО должны взять на себя большую ответственность за оборону континента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на гостевую статью Анналены Бербок, Радослава Сикорского и Стефана Сежурне, глав МИД стран Веймарского треугольника, в издании Politico

Детали: Все они признают, что Америка давно несет большее бремя в коллективной обороне.

Реклама:

Дословно из статьи: "Европейские союзники должны взять на себя свою справедливую долю коллективного бремени НАТО и продемонстрировать готовность взять на себя большую ответственность за оборону Европы.

Прочная трансатлантическая связь остается основой нашей безопасности, и мы, европейцы, должны устранить некоторые из самых насущных недостатков, которые стали до боли очевидными в течение последних месяцев и лет: пробелы в возможностях, готовности наших вооруженных сил, производственных мощностях, логистике, стандартизации и оперативной совместимости".

Детали: Министры считают, что европейская оборона должна быть сильнее и более дееспособной.

ВИДЕО ДНЯ

Для этого, по их мнению, европейские члены Альянса должны предпринять следующие шаги:

выделять минимум 2% ВВП на оборону,

использовать весь промышленный потенциал континента для модернизации военных сил и средств, наращивания производства и получения экономии от масштаба,

инвестировать в технологии будущего, чтобы сохранить технологическое преимущество и ликвидировать пробелы в силах и средствах.

"Спустя два года своей агрессивной войны Путин строит свою стратегию на просчетах, что он может истощить Украину и пережить нашу поддержку. Он также стремится проверить наше единство и решимость как союзников.

Таким образом, наш ответ должен основываться на силе, единстве и сотрудничестве. Мы должны сделать так, чтобы его агрессия не оправдала себя − ни сейчас, ни в будущем", − отметили министры в статье.

Предыстория: