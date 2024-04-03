Главы МИД Германии, Польши и Франции: Европа должна усилить свою оборону в три шага
Министры иностранных дел Германии, Польши и Франции заявили, что европейские страны-члены НАТО должны взять на себя большую ответственность за оборону континента.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на гостевую статью Анналены Бербок, Радослава Сикорского и Стефана Сежурне, глав МИД стран Веймарского треугольника, в издании Politico
Детали: Все они признают, что Америка давно несет большее бремя в коллективной обороне.
Дословно из статьи: "Европейские союзники должны взять на себя свою справедливую долю коллективного бремени НАТО и продемонстрировать готовность взять на себя большую ответственность за оборону Европы.
Прочная трансатлантическая связь остается основой нашей безопасности, и мы, европейцы, должны устранить некоторые из самых насущных недостатков, которые стали до боли очевидными в течение последних месяцев и лет: пробелы в возможностях, готовности наших вооруженных сил, производственных мощностях, логистике, стандартизации и оперативной совместимости".
Детали: Министры считают, что европейская оборона должна быть сильнее и более дееспособной.
Для этого, по их мнению, европейские члены Альянса должны предпринять следующие шаги:
- выделять минимум 2% ВВП на оборону,
- использовать весь промышленный потенциал континента для модернизации военных сил и средств, наращивания производства и получения экономии от масштаба,
- инвестировать в технологии будущего, чтобы сохранить технологическое преимущество и ликвидировать пробелы в силах и средствах.
"Спустя два года своей агрессивной войны Путин строит свою стратегию на просчетах, что он может истощить Украину и пережить нашу поддержку. Он также стремится проверить наше единство и решимость как союзников.
Таким образом, наш ответ должен основываться на силе, единстве и сотрудничестве. Мы должны сделать так, чтобы его агрессия не оправдала себя − ни сейчас, ни в будущем", − отметили министры в статье.
Предыстория:
- Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагал создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, который должны подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтон.
- Как часть пакета, НАТО также может перебрать на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которая координирует поставки Киеву оружия, считают источники.