СБУ разоблачила брата и сестру, которые хотели взорвать железнодорожные эшелоны ВСУ на Харьковщине

На Харьковщине правоохранители задержали брата и сестру, которые помогали врагу сорвать поставки украинской техники и оружия на передовую

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

фото: СБУ

Детали: По данным следствия, в августе 2023 года женщине написал сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ и предложил ей собирать и передавать информацию об объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли на территории Изюмского и Чугуевского районов.

Реклама:

Женщина согласилась на "предложение" и привлекла к выполнению задач своего брата. По требованию российского куратора в конце декабря 2023 года брат и сестра даже составили "обязательства" о сотрудничестве с оккупантами.

фото: Харьковская областная прокуратура

По данным следствия, больше всего злоумышленников интересовали железнодорожные мосты, путепроводы и автотуннели под путями. Также брат с сестрой устанавливали координаты релейных шкафов и трансформаторных подстанций Укрзализныци. Полученную информацию они передавали российскому куратору в виде фотографий и геолокаций на Google-картах.

фото: Харьковская областная прокуратура

Сообщается, что на основе этих данных оккупанты планировали провести диверсию на железнодорожных линиях, чтобы сорвать поставки украинского оружия и боеприпасов.

ВИДЕО ДНЯ

фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали злоумышленников. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, которыми они пользовались для коммуникации с российским ГРУ. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

фото: Харьковская областная прокуратура





