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За март Россия ударила по Украине более 4 тысячами бомб, ракет и "Шахедов" − Зеленский

Ирина БалачукСреда, 3 апреля 2024, 11:02
За март Россия ударила по Украине более 4 тысячами бомб, ракет и Шахедов − Зеленский
Последствия российских ударов по Харькову. Фото ГСЧС

Украина нуждается в системах ПВО, поскольку Россия продолжает ежедневно наносить смертельные удары по мирным населенным пунктам, только за март оккупанты ударили по Украине более чем 4 тысячами управляемых авиабомб, ракет и "Шахедов".

Источник: президент Владимир Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Только за этот март российские террористы применили против Украины более 400 ракет различных типов, более 600 "Шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб. Различные города и села Украины страдают от этого террора, и особенно жестоко Россия бьет по прифронтовым территориям и приграничным общинам".

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Детали: Президент отметил, что особенно страдает Харьков, который подвергается ударам ракет и дронов с первого дня этой войны. А теперь оккупанты стали сбрасывать на этот более чем миллионный город еще и авиабомбы.

"Это ежедневные издевательства и боль, ежедневные потери в городе. Разрушена критическая инфраструктура, ежедневно разрушение обычных жилых домов. Всего этого не будет, когда Украина получит надежные системы ПВО, которые могут спасти жизни наших людей и вернуть безопасность нашим городам", − подчеркнул Зеленский.

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Он подчеркнул, что "Петриоты" в руках украинцев доказали, что все формы российского террора могут проиграть.

"И это нужно − нужно для нашего Харькова и всех других городов и общин, чья жизнь сейчас под российскими ударами", − подытожил президент.

Темы: Зеленскийракетный ударШахедПВО
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