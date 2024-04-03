Ракетный удар по Сумской области: один погибший, ранен четырехлетний ребенок

Российские захватчики утром 3 апреля нанесли ракетный удар по Краснопольской общине Сумской области, в результате чего один человек погиб, еще двое, включая трехлетнего ребенка - травмированы.

Источник: Сумская ОВА в Telegram

Дословно: "Сегодня в 09 час. 25 мин россияне осуществили ракетный удар по Краснопольской общине. В результате удара повреждены 5 автомобилей, здания магазина и дома культуры".

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Детали: Сообщается, из-за ракетного удара один человек погиб. Также были травмированы двое жителей общины - отец и его трехлетняя дочь.

На месте работают все необходимые службы.