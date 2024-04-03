Полиция расследует нападение женщины на автомобиль ТЦК в Хмельницкой области

Полиция будет расследовать случай на Хмельнитчине, где женщина повредила автомобиль сотрудников территориального центра комплектования.

Источник: служба связей с общественностью Хмельницкого ОТЦК и СП

Детали: Указано, что правоохранители открыли административное внедрение по статье 173 "Мелкое хулиганство". Санкции статьи предусматривают наложение штрафа в размере 3-7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн), общественные работы на срок 40-60 часов, исправительные работы на срок 1-2 месяца с отчислением 20% заработка, административный арест на срок до 15 суток.

Реклама:

Дословно ТЦК: "Хотим еще раз напомнить каждому: военнослужащие ТЦК - являются частью ВСУ. Любое противоправное действие в отношении военнослужащих будет нести за собой наказание. Не подвергайте себя опасности".

Детали: Ранее в сети распространилось видео конфликта женщин с военными в Хмельницкой области. В частности зафиксировано, как одна из женщин бьет по лобовому стеклу автомобиля защитного цвета с маркировкой белого креста. Мужчина в военной форме, который был на водительском месте, убегает с места конфликта.