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Бербок не верит в план Столтенберга создать фонд на €100 млрд для Украины

Ирина Кутелева, Евгений КизиловСреда, 3 апреля 2024, 17:56
Бербок не верит в план Столтенберга создать фонд на €100 млрд для Украины
Анналена Бербок. Фото: Getty Images

Глава МИД Германии Анналена Бербок скептически относится к идее генсека НАТО Йенса Столтенберга создать фонд размером 100 миллиардов евро в поддержку Украины.

Источник: заявление Бербок, которое приводят AFP и "Европейская правда"

Детали: Бербок считает, что в вопросе помощи Украине не должно быть дублирования обязательств в НАТО и ЕС.

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"Поэтому я не думаю, что есть смысл снова обсуждать здесь отдельные цифры и "жонглировать в воздухе" такими цифрами", – сказала она.

В то же время Бербок выразила поддержку предложения Столтенберга передать под эгиду НАТО Контактную группу по вопросам обороны Украины – формат "Рамштайн".

Она сказала, что это "правильно и важно" превратить это в "действительно структурированные, надежные, долгосрочные структуры".

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Ранее генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Как стало известно "ЕвроПравде", дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины в рамках Североатлантического альянса, как ожидается, продлятся до саммита НАТО, который должен пройти в июле.

Темы: ГерманияНАТОУкраинаденьги
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