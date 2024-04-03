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С временно оккупированных территорий выехали еще 7 детей с семьями

Татьяна ОлейникСреда, 3 апреля 2024, 18:19
С временно оккупированных территорий выехали еще 7 детей с семьями
фото со страницы лубинца

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что еще семь детей выехали с временно оккупированных территорий.

Источник: Лубинец в Facebook

Прямая речь: "Дети с семьями уехали из Запорожской и Херсонской областей. Некоторые семьи пережили настоящий ужас в оккупации и стали свидетелями того, как россияне мародерили дома местных жителей, заставляли брать российские паспорта, совершали насилие над украинцами, заставлять детей учиться канонами "русского мира". А семьи, где есть ребята-подростки, выезжали из ТОТ, чтобы их детей впоследствии не забрали в российскую армию".

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фото со страницы омбудсмана
 
фото со страницы омбудсмана

Детали: По словам Лубинца, представители офиса омбудсмана, государственные структуры и благотворительные организации помогают семьям. В частности, с восстановлением документов, устройством детей в учебные заведения и кружки, поисками работы.

Темы: омбудсмендетиоккупация
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