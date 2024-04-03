Фонд для Украины: Столтенберг говорит, что сумма €100 млрд еще не согласована

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-члены еще дискутируют относительно формата создания нового фонда поддержки Украины, к обсуждению привлечен и Киев.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО, передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя

Детали: Столтенберг уточнил, что идея нового фонда под эгидой Альянса обсуждалась с президентом Владимиром Зеленским и сегодня – с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Он добавил, что фонд является частью усилий НАТО по переводу поддержки на долгосрочную и более стабильную основу, и такая поддержка охватывает "помощь по безопасности, а также обучение и финансирование".

"Поддержка Украины – это не благотворительность. Это инвестиция в нашу собственную безопасность. И сегодня мы не приняли финального решения о том, какой формат мы образуем. Но мы согласились начать планирование", – уточнил генсек НАТО.

Это планирование, продолжил Столтенберг, предусматривает формулировку военным руководством планов и предложений, на основе которых будут разработаны окончательные решения.

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Напомним: Генсек Альянса заявил, что союзники должны обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе на фоне обсуждений по предложению фонда на 100 млрд евро.

Как стало известно "ЕвроПравде", дискуссии по созданию нового многолетнего фонда поддержки Украины в рамках Североатлантического альянса, как ожидается, продлятся до саммита НАТО, который должен пройти в июле.