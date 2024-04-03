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Авиация ВСУ нанесла удары по 14 районам сосредоточения врага – Генштаб

Татьяна ОлейникСреда, 3 апреля 2024, 19:13
Авиация ВСУ нанесла удары по 14 районам сосредоточения врага – Генштаб
Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

За сутки на фронте зафиксировали 54 боевых столкновения, враг нанес 5 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 3 апреля

Дословно: В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийской системе, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ и 1 пункта управления БПЛА противника".

Детали: На Купянском направлении Силами обороны отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спорного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 8 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении в течение суток враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил 4 атаки на позиции наших войск.

Темы: ГенштабВооруженные силывойнабоевые действия
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