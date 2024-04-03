В Украине появился офис военного омбудсмена

Министерство обороны создало Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое будет защищать права военных.

Источник: сайт Минобороны

Детали: В ведомстве отмечают, что новая институция – это фактически военный омбудсмен.

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Управление непосредственно подчиняется министру обороны и отвечает за рассмотрение обращений и жалоб военнослужащих, оказание первичной юридической помощи, проведение проверок и расследование нарушений прав военнослужащих и членов их семей.

Министр обороны Рустем Умеров и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец запускают новый офис. Фото: Минобороны

Прямая речь министра обороны Рустема Умерова: "Реализация этой инициативы предусматривает комплексный подход к защите прав воинов и членов их семей, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и дальнейшие меры по восстановлению прав...

Если проведенная по моему приказу проверка установит состав преступления о нарушении прав военнослужащих, соответствующее обращение будет немедленно направляться в правоохранительные органы".

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Детали: В Минобороны перечислили основные нарушения, которые будут проверяться вновь созданным управлением:

обеспечение военнослужащих;

право на отпуск;

недопущение злоупотребления правами командиров;

непредоставление/недостаточное оказание медицинской помощи;

социальные гарантии;

нарушение гендерного равенства.

В ведомстве говорят, что при создании новой институции был учтен опыт стран, где военные омбудсмены уже доказали свою эффективность: Швеции, Норвегии, Австрии, Германии, Канады, Ирландии, Чехии и Бельгии. В Швеции институт военного омбудсмена успешно функционирует более 110 лет.