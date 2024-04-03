В Украине появился офис военного омбудсмена
Министерство обороны создало Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое будет защищать права военных.
Источник: сайт Минобороны
Детали: В ведомстве отмечают, что новая институция – это фактически военный омбудсмен.
Управление непосредственно подчиняется министру обороны и отвечает за рассмотрение обращений и жалоб военнослужащих, оказание первичной юридической помощи, проведение проверок и расследование нарушений прав военнослужащих и членов их семей.
Прямая речь министра обороны Рустема Умерова: "Реализация этой инициативы предусматривает комплексный подход к защите прав воинов и членов их семей, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и дальнейшие меры по восстановлению прав...
Если проведенная по моему приказу проверка установит состав преступления о нарушении прав военнослужащих, соответствующее обращение будет немедленно направляться в правоохранительные органы".
Детали: В Минобороны перечислили основные нарушения, которые будут проверяться вновь созданным управлением:
- обеспечение военнослужащих;
- право на отпуск;
- недопущение злоупотребления правами командиров;
- непредоставление/недостаточное оказание медицинской помощи;
- социальные гарантии;
- нарушение гендерного равенства.
В ведомстве говорят, что при создании новой институции был учтен опыт стран, где военные омбудсмены уже доказали свою эффективность: Швеции, Норвегии, Австрии, Германии, Канады, Ирландии, Чехии и Бельгии. В Швеции институт военного омбудсмена успешно функционирует более 110 лет.