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Министр обороны Франции поговорил с Шойгу: впервые за 1,5 года

Мария Емец, Евгений КизиловСреда, 3 апреля 2024, 20:42
Министр обороны Франции поговорил с Шойгу: впервые за 1,5 года
Сергей Шойгу. Фото: Getty Images

Министры обороны Франции Себастьен Лекорню и России Сергей Шойгу поговорили по телефону. Это - их первый разговор с октября 2022 года.

Источник: Le Monde, цитируя коммюнике французского Министерства обороны, пишет "Европейская правда"

Детали: Разговор, состоявшийся 3 апреля, касался прежде всего теракта в концертном зале под Москвой.

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Отмечается, что Лекорню осудил теракт, совершенный в Подмосковье 22 марта "Исламским государством", и выразил солидарность с пострадавшими и их семьями.

"Он подтвердил, что Франция не владеет никакой информацией, которая позволяла бы установить связь между этим терактом и Украиной. Он призвал Россию прекратить любую инструментализацию (этого события)", – говорится в коммюнике.

Также Себастьен Лекорню выразил осуждение продолжающейся агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины, и заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо в ее борьбе за свободу и суверенитет, чтобы вернуть мир и безопасность на европейский континент".

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Напомним: Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал циничными попытки РФ связать с Украиной теракты под Москвой, отметив, что информация у французской разведки и партнеров указывает на ИГИЛ. Он также сообщил, что тот же самый филиал группировки "Исламское государство", который взял ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, совершил несколько попыток атак на территории Франции.

Лондон назвал заявления России о якобы причастности Запада и Украины к теракту "полной чушью".

В США также многократно отвергли заявления Кремля о связи исполнителей теракта с Украиной.

Темы: ФранцияРосcияМинобороны
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