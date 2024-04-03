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Россия нанесла удар по Мерефе в Харьковской области: раненая женщина

Татьяна ОлейникСреда, 3 апреля 2024, 22:58
Россия нанесла удар по Мерефе в Харьковской области: раненая женщина
Фото - Харьковская областная прокуратура

Российская армия около 18:20 3 апреля нанесла удар по Мерефе Харьковской области, ранена 55-летняя женщина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По данным прокуратуры повреждения получили здания гражданского предприятия. Произошел пожар. 55-летняя женщина получила ранения.

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Дословно: "В домах выбиты окна, повреждены крыши. По предварительным данным, атака была совершена противокорабельной ракетой Х-59МК". 

 
Фото - Харьковская областная прокуратура
 
Фото - Харьковская областная прокуратура
 
Фото - Харьковская областная прокуратура

Темы: Харьковская областьвойна
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